Меган Маркл ждет второго ребенка

На днях 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри попали в объективы репортеров. Папарацци подловили звездную пару в Беверли-Хиллз на входе в здание, где в числе прочих офисов также расположен медицинский центр. Сначала герцог и герцогиня Сассекские попытались незаметно попасть в здание через отдельный вход, однако он оказался закрыт, поэтому им пришлось воспользоваться основной дверью.

В то время как принц Гарри был одет в тонкий лонгслив, джинсы и бейсболку, его супруга основательно утеплилась: на ней были шапка, объемный черный свитер, брюки, парка от JCrew и кожаные сапоги. Такая «экипировка» Меган сразу же породила множество слухов в сети. Так, некоторые поклонники разглядели у герцогини на новом фото округлившийся живот и решили, что она ждет второго ребенка, но пока пытается скрыть свое особое положение с помощью многослойной одежды.

К слову, слухи о беременности Меган Маркл уже появлялись несколько месяцев назад, когда она неожиданно выступила против открытого слушания ее дела в суде против британских таблоидов. Тогда некоторые поклонники предположили, что герцогиня беременна и пока не хочет это афишировать.

В пользу слухов о скором пополнении в семье Гарри и Меган говорит и ее недавнее признание о пережитом выкидыше. Фанаты убеждены, что Маркл решилась рассказать об этом, потому что сейчас находится в ожидании малыша и воспринимает произошедшее с ней уже менее болезненно.

Напомним, что Меган рассказала о потере ребенка в недавнем эссе, опубликованном на страницах The New York Times. Выкидыш произошел этим летом, когда герцогиня утром неожиданно почувствовала судорогу.

Я упала на пол с сыном на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Прижимая к себе своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка. Несколько часов спустя я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я чувствовала его липкую ладонь и целовала его пальцы, мокрые от наших слез. Я уставилась на холодные белые стены, и мои глаза просто остекленели. Я попыталась представить, как мы излечимся от этого,

— поделилась Меган в эссе.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри воспитывают сына Арчи, который появился на свет в мае 2019 года. Сейчас вся семья живет в США, куда переехала после сложения с себя королевских обязанностей.