Маск уступил второе место в рейтинге миллиардеров Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, всего две недели продержался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time — накануне после включения акций Tesla в индекс S&P 500 его состояние упало на $8,8 млрд, и он опустился на третью строчку.

По оценкам Forbes, состояние Маска составляет $144,9 млрд, сообщает ПРАЙМ.

Первую пятерку богачей в Forbes Real-Time и BBI продолжает возглавлять основатель Amazon Джефф Безос, а на вторую позицию переместился президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Маск поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

В издании тогда оценили состояние Маска в $144,7 млрд, что позволило ему отодвинуть Арно на третье место.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Маск занял второе место в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg.

Тем временем основатель SpaceX и Tesla посоветовал руководителям меньше увлекаться PowerPoint и собраниями. Он считает, что руководители многих американских компаний слишком много времени тратят на собрания и презентации и слишком мало — на улучшение качества продукта, который производят.

«Уделяют ли руководители корпоративной Америки достаточно внимания улучшению продукта? Я думаю, ответ — нет. <…> Тратьте меньше времени на финансы, проводите меньше времени в комнатах для собраний, тратьте меньше времени на PowerPoint и больше на попытки сделать ваш продукт настолько замечательным, насколько это возможно», — заявил ранее Маск.

При этом он убежден, что компания сама по себе не имеет ценности, а важна лишь в той степени, в какой эффективно распределяет ресурсы для создания товаров и услуг.