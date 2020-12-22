Комитет Думы одобрил законы о блокировке YouTube и цензуре соцсетей

Комитет Госдумы по информационной политике и связи на заседании в понедельник одобрил два резонансных законопроекта об ужесточении госрегулирования интернета.

Нижней палате российского парламента было рекомендовано принять во втором чтении законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые, по мнению чиновников, допускают дискриминацию в отношении российских СМИ.

Под действие запретительного документа попадают YouTube, Facebook и Twitter — именно они перечислены в пояснительной записке как «нарушители».

РКН может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Одновременно комитет одобрил поправки в закон «Об информации», ужесточающие регулирование соцсетей.



Согласно проекту, владельцев соцсетей обяжут отслеживать и блокировать противоправную, по мнению власти, информацию.

Это, в частности, информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам госвласти; содержит призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, отслеживать и блокировать придется информацию, которая порочит граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

Оба законопроекта, как ожидается, будут приняты в кратчайшие сроки — до конца этого года, передает Финанс.ру.