Китай запустил одноразовую версию перспективной многоразовой ракеты «Чанчжэн-8»

Китайская ракета-носитель среднего класса «Чанчжэн-8» совершила первый полет и вывела на орбиту пять спутников, сообщает «Синьхуа». В нынешнем виде ракета имеет одноразовую конструкцию, но в будущем у нее появится частично многоразовая модификация с первой ступенью, совершающей реактивную посадку подобно Falcon 9.

После того как SpaceX успешно продемонстрировала работоспособность и практичность возврата первой ступени ракеты Falcon 9, многие конструкторы тоже начали проектировать новые ракеты как частично многоразовые. Большая часть разработчиков выбрали такую же схему с реактивной посадкой, но есть и исключения, например, Rocket Lab, которая планирует ловить ступень вертолетом в полете, и «Роскосмос», работающий над первой ступенью с самолетным крылом.

В Китае есть несколько проектов многоразовых ракет: частные, такие как Linkspace, и государственный проект «Чанчжэн-8». Впервые о том, что «Чанчжэн-8» будет частично многоразовой, стало известно в 2018 году. Тогда конструктор Лун Лэхао (Long Lehao) рассказал, что ракета будет использовать реактивную посадку, причем садиться будет объединенный блок с центральным и боковыми ускорителями. Перед посадкой ракета будет выпускать посадочные опоры, а управление будет происходить с помощью аэродинамических рулей.

22 декабря «Чанчжэн-8» совершила первый полет, однако в полностью расходуемой конфигурации. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в 07:37 по московскому времени и затем успешно вывела пять спутников на расчетную орбиту. В одноразовой конфигурации ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров груз массой 4,5 тонны. Будущая многоразовая конфигурация будет способна выводить меньшую массу, но точные параметры, как и дата запуска, пока неизвестны.