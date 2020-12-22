«  
  »

Ким Кардашьян пожалела подписчиков и решила раздать им по 500 долларов

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, пожалела нуждающихся поклонников и решила раздать им по 500 долларов (37 тысяч рублей). Об этом сообщает Page Six.

В своих соцсетях 40-летняя знаменитость объявила, что пожертвует деньги «тысяче счастливчиков» в честь Рождества. «Я знаю, что 2020 год был сложным. Люди борются за выживание, переживают, как они будут платить по счетам, покупать еду и подарки под елку для своих детей. Я хочу выразить свою любовь и отправить по 500 долларов тысяче человек», — высказалась Кардашьян.

Телезвезда попросила подписчиков оставить в комментариях хэштеги $Cashtag и #KKWHoliday и пообещала случайным образом выбрать победителей. Фанаты поблагодарили ее за щедрость и заявили, что будут счастливы возможности выиграть в конкурсе.

22 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  