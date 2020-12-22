Jaguar разработала виртуальный электромобиль Jaguar Vision Gran Turismo SV

Разработку автомобиля осуществляли инженеры компании, ранее работавшие над проектами Jaguar Design, SV и Jaguar Racing. За базу при создании автомобиля была взята модель Jaguar Vision Gran Turismo Coupe, представленная в игре Gran Turismo в октябре 2019 года. В новом виртуальном спорткаре, благодаря применению технологий C-type, D-type, XJR-9 и XJR-14, были получены уникальные характеристики коэффициента сопротивления Cd, составляющего 0,398. Инженеры Jaguar также создали реальную модель виртуального авто Vision Gran Turismo SV в масштабе один к одному.

Уникальная виртуальная гоночная машина создана инженерами Jaguar на основе компьютерной модели используемой геймерами в компьютерном гоночном симуляторе Gran Turismo. Высокоскоростная машина с выдающимися техническими характеристиками предназначена для полномасштабных дизайнерских исследований.

Обтекаемый корпус первого полностью электрического спорткара компании Jaguar Vision Gran Turismo SV изготавливается из композитных материалов. Это полноприводный автомобиль с четырьмя электромоторами, по одному на колесо. Время набора скорости от 0 до 60 миль в час (96,5 км/ч) составляет всего 1,65 секунды, общая мощность двигателей 1 903 л.с. (1400 кВт и крутящий момент 3360 Нм) при максимальной скорости 255 миль/ч или 410 км/ч.



Колесная база Jaguar Vision Gran Turismo SV составляет 2721 мм, длина — 5540 мм, что обеспечивает уникальную аэродинамику с увеличенной прижимной силой (483 кг на скорости 200 миль в час), необходимой для лучшего сцепления с дорогой, более быстрого прохождения поворотов и повышения устойчивости на высоких скоростях на прямых трассах.

Автономное питание обеспечивается новейшей литий-ионной аккумуляторной батареей, которая размещена в нижней части кузова GT SV, обеспечивая низкий центр тяжести, маневренность и почти идеальное распределение массы. На виртуальные трассы игры Gran Turismo, спортивный электрокар Jaguar Vision Gran Turismo SV выйдет в следующем году.