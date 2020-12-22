Истребитель Super Hornet впервые взлетел с помощью трамплина

Американский авиастроительный концерн Boeing совместно с ВМС США испытал палубный истребитель F/A-18E Super Hornet взлетом с помощью трамплина. Как пишет Flightglobal, это был первый взлет боевого самолета без катапульты. Состоявшиеся проверки признаны успешными.

Истребители Hornet и их модернизированная версия Super Hornet изначально разрабатывались для обычного взлета с наземных аэродромов или для взлета с помощью катапульты с палубы авианосца. Возможность укороченного взлета с помощью трамплина при разработке самолета предусмотрена не была.

Испытания F/A-18E взлетом с помощью катапульты проводятся в рамках подготовки концерна Boeing к участию в индийском тендере на поставку палубных истребителей. Их планируется использовать на авианосцах с трамплинным запуском самолетов.

Испытания Super Hornet проводятся на базе ВМС США «Патаксент-Ривер» в Мэриленде. Первые взлеты боевого самолета проводились без дополнительной «навески» — топливных баков или вооружения. Испытания с подвесным вооружением планируется провести позже.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии стоит один авианосец — «Викрамадитья». Его авиагруппа сформирована из российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. В начале декабря 2020 года завершились швартовные испытания авианосца «Викрант», первого корабля такого класса индийской постройки.