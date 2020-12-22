Фильмы и сериалы о Рождестве: список для тех, кто не знает, что посмотреть

Просмотр рождественского кино я начала еще в октябре, когда лежала с ковидом и верила в чудо. Ловите топчик новых фильмов и сериалов, если не знаете, что посмотреть.

Home for Christmas

Норвежский сериал со всей этой невероятной атмосферой скандинавского Рождества, которая служит фоном для истории о Йоханне. Семья ждет, что наконец она перестанет вести жизнь 30-летней одиночки и приведет на праздник свою пару. Ну вот Йоханна и пытается разобраться, кто ж ей нужен, тем более у нее осталось всего 24 дня. Сейчас как раз подоспел второй сезон. Мило, жизненно, местами поучительно)

Пара на праздники

Незамысловатая романтическая комедия про то, как парень и девушка решают тусить вместе на праздниках без всяких обязательств, просто как друзья, ну и чтобы родственники отстали. Начинается с Нового года, а дальше День влюбленных, Святого Патрика, Пасха и понеслась. Мило, празднично и местами смешно)

Рождественские хроники, 1 и 2

Можно смотреть с детьми и родителями. Мы с папой в том году с удовольствием посмотрели первую часть о том, как обычные дети — брат с сестрой — влезли в дела Санты и потом разруливали последствия. Во второй части там уже дети попадают на Северный полюс и пытаются спасти Рождество. Санту и миссис Клаус, кстати, играет суперпара Голливуда – Курт Рассел и Голди Хоун. Мило, сказочно, местами музыкально)

Дэш и Лили

Этот сериал можно смотреть со своими детьми-подростками. 17-летняя Лили, обожающая книги все, что связано с Рождеством, остается на праздник одна. От нечего делать и благодаря идее старшего брата она оставляет в книжном магазине блокнот, которую находит ее ровесник Дэш и… завязывается переписка. Мило, романтично, местами наивно)

Все перечисленное можно найти на Netflix, и это, наверное, лучшее из того последнего, что можно найти по тегу «Christmas». Фильмов на эту тему немерянное количество на сервисе, но они такие все прянично-сахарные, что у меня зубы потом сводило. Поэтому я напомню любимое и лучшее еще из старого:

Отпуск по обмену

Реальная любовь

Семья напрокат

Ноэль

Рождественский коттедж (там, где про художника, 2008-го)

Счастливого Рождества (там, где про войну 1914-го)

Чудо на 34-й улице (и старая версия, и 90-х)

Семьянин

Интуиция

Полярный экспресс

И, конечно же, Один дома 1 и 2