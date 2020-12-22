Евросоюз заставил Facebook отключить автоматическое сканирование переписки пользователей

Facebook отключил автоматическое сканирование личных сообщений для пользователей в Европе, чтобы соответствовать новым правилам конфиденциальности EC. Об этом сообщается в блоге компании.

Речь идет в том числе о контенте, связанном с жестоким обращением с детьми и сексуальным насилием над ними.

21 декабря 2020 года вступила в силу директива Евросоюза о конфиденциальности и электронных средствах связи (ePrivacy). Она запрещает использовать метаданные онлайн-чатов для идентификации потенциально опасных учетных записей и материалов, поясняет Facebook.

Директива запрещает сканирование сообщений и анализ метаданных без явного согласия пользователей, добавляет BBC News. К примеру, почтовым сервисам запрещено без разрешения пользователя сканировать переписку для показа персонализированной рекламы.

В октябре 2020-го Совет ЕС обещал разработать временные меры, которые позволили бы и после вступления директивы ePrivacy в силу сканировать онлайн-чаты для предотвращения жестокого обращения с детьми. Как отмечает BBC News, никакого решения ЕС так и не предложил.