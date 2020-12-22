Студия, снимавшая Бонда выставлена на продажу Шайю Лабафа сняли с номинации на «Оскар» из-за обвинений в насилии » Еще один телохранитель Путина умер при странных обстоятельствах Еще один телохранитель Путина умер при странных обстоятельствах, офицер ближнего круга безопасности, по словам источника в ФСО. Как сообщает «Московский комсомолец», тело 38-летнего подполковника ФСО нашли под окнами многоэтажного дома на улице Цандера в Останкинском районе столицы. Погибший оставил предсмертную записку. Содержание письма не раскрывается, однако уточняется, что самоубийство, предположительно, совершено по личным мотивам. Другие подробности произошедшего не приводятся. Ранее другой охранник из окружения Путина покончил жизнь самоубийством на территории Кремля.

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