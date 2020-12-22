В мире от коронавируса скончались более 1,7 млн человек Рианна поделилась провокационным фото в бикини с родины » Джо Байден публично сделал прививку от коронавируса Один из первых прививку от коронавируса в США сделал избранный президент Джо Байден, который находится в группе риска из-за возраста (политику 78 лет). Байден и его супруга Джилл поставили прививку в больнице ChristianaCare в штате Делавэр в понедельник. Американские телеканалы показали в прямом эфире процесс вакцинации Байдена, который хотел своим примером показать американцам, что прививка абсолютно безопасна. «Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию», — прокомментировал он.

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