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Джо Байден публично сделал прививку от коронавируса

Один из первых прививку от коронавируса в США сделал избранный президент Джо Байден, который находится в группе риска из-за возраста (политику 78 лет).

Байден и его супруга Джилл поставили прививку в больнице ChristianaCare в штате Делавэр в понедельник.

Американские телеканалы показали в прямом эфире процесс вакцинации Байдена, который хотел своим примером показать американцам, что прививка абсолютно безопасна.

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию», — прокомментировал он.

22 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, США
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