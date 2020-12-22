Дженнифер Лопес думает о том, чтобы не выходить замуж за Алекса Родригеса

Как и многие пары, собиравшиеся в этом году связать себя узами брака, 51-летняя Дженнифер Лопес и ее 45-летний возлюбленный Алекс Родригес пока так и не поженились — из-за коронавируса пара уже два раза перенесла свою свадьбу. Но теперь певица подумывает о том, чтобы и вовсе не выходить замуж за бывшего бейсболиста. В этом она призналась вчера на шоу Энди Коуэна на радио SiriusXM. Звезда привела в пример 69-летнего Курта Рассела и 75-летнюю Голди Хоун, которые вместе уже 37 лет, но при этом официально не женаты.

Конечно, мы об этом много говорили. Я имею в виду, что в нашем возрасте мы уже оба были в браке. Мы говорили что-то вроде: мы поженимся или нет? Что это значит для нас?



— сказала она.

Лопес призналась, что расстроилась из-за того, что свадьба так и не состоялась, потому что у них все было спланировано, но уже в марте они поняли, что ее не будет.

Италия — худшее место в мире. И мы собирались пожениться там. Я сказала: «Хорошо, мы должны все отменить». Потом мы пытались перенести все на несколько месяцев. Но я подумала, что время пока все еще не самое подходящее для этого, так что это было сплошным разочарованием. А потом я просто подумала, что всему свое время. Да и потом, когда ты смотришь на Курта и Голди, то думаешь, а обязательно ли все это, стоит ли вообще? Это просто дало нам время поставить все на паузу и подумать об этом. И я думаю, что для нас важно, что не нужно никуда спешить, это произойдет, когда это произойдет,

— сказала Лопес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с начала 2017 года. О своей помолвке они объявили в прошлом марте. За плечами Лопес три брака и двое детей от второго мужа Марка Энтони. Родригес был женат лишь один раз. От этого брака у него есть две дочери.