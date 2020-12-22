Для идеальной виртуальной реальности разработали подвесной экзоскелетон

Немецкая компания Holotron представила прототип экзоскелета для виртуальной реальности. Он подвешен на стене и может наклоняться вместе с человеком в разные стороны, а также способен воспроизводить усилия, действующие на тело во время контакта с объектами виртуального мира.

Современные серийные системы виртуальной реальности обеспечивают реализм и погружение, задействуя зрение и слух. Однако для полного погружения в виртуальный мир необходимо имитировать реальный мир и для других органов чувств. Ключевой недостаток современных VR-шлемов заключается в невозможности имитации физического контакта. Например, при открывании двери человек толкает или тянет ее на себя и чувствует сопротивление, поскольку дверь имеет некоторую массу и может быть закреплена на плохо раскрывающихся петлях. Обычный VR-шлем с контроллерами не может корректно передать это взаимодействие. Существуют лабораторные проекты и отдельные серийные устройства, имитирующие физический контакт и сопротивление предметов, но чаще всего они представляют собой активные VR-перчатки, поэтому с их помощью можно имитировать только контакт виртуальных предметов с руками.

Компания Holotron разработала экзоскелет для виртуальной реальности, в основном предназначенный для имитации взаимодействия виртуального мира с ногами. Экзоскелет состоит из двух массивных рам для ног и поддерживающей рамы за спиной. В каждой ноге есть по два мотора: один отвечает за сгибание и разгибание колена, а второй предназначен для бедра. При обычной ходьбе человек может свободно двигать ногами, однако при контакте с предметами, например, с большим мячом, использованным в демонстрационной программе, моторы передают на ногу усилие. Максимальное усилие составляет 150 ньютон-метров, но оно может быть программно ограничено для безопасности работы.

Главная особенность экзоскелета заключается в том, что он не стоит на полу, а подвешен на стене, причем он не зафиксирован на ней, а закреплен через платформу Стюарта. В исходном положении экзоскелет располагается параллельно стене, но за счет раздвигаемых ног платформы его можно наклонять в нужную сторону. Разработчики использовали это для нескольких применений, в том числе имитации пониженной силы тяжести и для более реалистичной езды на виртуальном лонгборде.

В нынешнем виде экзоскелет — это ранний прототип стоимостью 55 тысяч евро, собранный из простых компонентов. В том числе, существенная часть корпуса платформы собрана из дерева. В будущем инженеры планируют создать более компактную версию из металла, которая будет не крепиться на стену, а устанавливаться на пол и висеть на напольном подвесе.