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Большинству американцев выплатят по 600 долларов

Конгресс США проголосовал за пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму 892 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Сперва за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а спустя несколько часов — Сенат. Голосование состоялось благодаря компромиссу между конгрессменами, который достигли после длительного обсуждения.

Экономические меры поддержки включают выплаты по 600 долларов большинству жителей США, а также дополнительную поддержку миллионов людей, оставшихся без работы.

Законопроект должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

22 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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