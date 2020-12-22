Большинству американцев выплатят по 600 долларов

Конгресс США проголосовал за пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму 892 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Сперва за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а спустя несколько часов — Сенат. Голосование состоялось благодаря компромиссу между конгрессменами, который достигли после длительного обсуждения.

Экономические меры поддержки включают выплаты по 600 долларов большинству жителей США, а также дополнительную поддержку миллионов людей, оставшихся без работы.

Законопроект должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.