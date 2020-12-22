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Автоконцерн SsangYong подал на банкротство

Руководство южнокорейского автопроизводителя SsangYong подало заявление о банкротстве в суд Сеула.

По данным The Financial Times, это произошло после того, как корейцы не смогли выплатить очередной долг перед кредиторами в размере $54,4 млн, сообщает ПРАЙМ.

Пока остается под вопросом, окажут ли местные власти поддержку компании, 75% которой принадлежат индийской Mahindra & Mahindra.

«К сожалению, SsangYong не был конкурентоспособным даже до того, как разразилась пандемия, Все это похоже на бездонную яму. Я не уверен, сможет ли потенциальный покупатель получить прибыль с этой компании», — цитирует Autonews аналитика Daiwa Чун Сон Еп.

Последней премьерой SsangYong стал обновленный кроссовер Rexton.

22 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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