Американцы разработали сверхточные гироскопы — теперь точность GPS может быть десятки сантиметров

Исследователи сделали важный шаг в улучшении производительности резонаторных волоконно-оптических гироскоп — устройств, которые чувствуют вращение, используя только свет. Гироскопы являются основой большинства навигационных систем, новая работа может улучшить эти устройства.

В журнале Optical Society исследователи из компании Honeywell и Исследовательского центра оптоэлектроники Саутгемптонского университета в Великобритании описали, как они использовали оптическое волокно нового типа для преодоления нескольких факторов, которые ограничивали возможности предыдущих резонаторных волоконно-оптических гироскопов. Это позволило им повысить стабильность работы устройств до 500 раз.

«Высокопроизводительные гироскопы используются для навигации во многих видах воздушного, наземного, морского и космического транспорта. Несмотря на то, что наш гироскоп все еще находится на ранней стадии разработки, если он достигнет своих полных эксплуатационных возможностей, он окажется в числе следующего поколения устройств наведения и навигации, которые не только расширят границы точности, но и сделают это при меньших габаритах и весе» Глен А. Сандерс, глава исследовательский группы

Компания Honeywell уже несколько лет разрабатывает технологию резонансного оптоволоконного гироскопа, поскольку она способна обеспечить высокоточную навигацию в приборе меньшего размера. Однако ученые уже несколько лет пытались разработать оптическое волокно, которое может выдержать даже скромные уровни мощности лазера на сверхтонких лазерных линиях не вызывая нелинейных эффектов, которые ухудшают эксплуатационные характеристики датчика.

«В 2006 году мы предложили использовать полый сердечник для резонаторного оптоволоконного гироскопа. Так как эти волокна ограничивают свет в пустоте, заполненной воздухом или газом, датчики, основанные на них, не страдают от нелинейных эффектов, которые могут появиться в датчиках, основанные на твердых волокнах», — отметили ученые.