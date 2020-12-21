Звезда «Начала» Эллиот Пейдж вышел на связь с поклонниками после объявления о своей трансгендерности

В начале декабря 33-летний Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, объявил себя трансгендерным мужчиной. Тогда он сделал публичное заявление в твиттере: Пейдж признался, что много лет пытался раскрыть свое подлинное «я», а также рассказал о дискриминации, с которой сталкиваются транс-люди.

Эллиот ПейджПосле этого Эллиот, известный по главной роли в фильме «Джуно», сменил свой ник в соцсетях и несколько недель не выходил на связь с поклонниками. Буквально несколько часов назад актер наконец дал о себе знать. Он опубликовал новое селфи, в подписи к которому поблагодарил всех поклонников за поддержку.

Благодарю вас от всего сердца! Ваши любовь и поддержка — величайший дар. Берегите себя. Будьте рядом с близкими. Если возможно, поддержите трансгендерные сообщества. До встречи в 2021 году! Целую, Эллиот,

— обратился Пейдж к своим фолловерам, которых насчитывается 4,3 миллиона.

Напомним, что в 2014 году Эллиот Пейдж, которого на тот момент еще звали Эллен, совершил каминг-аут как лесбиянка. С 2018 года актер состоит в официальном браке с танцовщицей Эммой Портнер.

Эллиот Пейдж и Эмма ПортнерВ своем недавнем заявлении Эллиот признался, что счастлив быть трансгендерной личностью. Пейдж готов оказывать всевозможную поддержку и помощь людям, которые также не идентифицируют себя со своим гендером.

Мне нравится, что я трансгендерный человек, нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя таким, какой я есть, чем больше я мечтаю, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерным людям, которые каждый день сталкиваются с домогательствами, ненавистью к себе, насилием и угрозой насилия, хочу сказать, что я вижу вас, я люблю вас и сделаю все возможное, чтобы изменить этот мир к лучшему,

— заявил Эллиот.