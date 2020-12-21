«Я идеальна» — Хилария Болдуин показала, как выглядит спустя три месяца после рождения пятого ребенка

Хилария Болдуин с сыном Эдуардо

В сентябре 36-летняя Хилария и 62-летний Алек Болдуин вновь стали родителями — у пары родился пятый общий ребенок. А вчера, спустя три месяца после родов, супруга актера показала свою фигуру, сфотографировавшись в нижнем белье.

Вы выглядите невероятно!

И эта женщина родила пятерых детей?!

Это просто невероятная работа — выглядеть так после рождения детей и воспитывая их,— пишут ей фолловеры.

Однако эти восторги разделили не все. Некоторые интернет-пользователи осудили поступок Хиларии, назвав это «хвастовством» и отметив, что кому-то времени на восстановление требуется гораздо больше, но это не значит, что они сидят сложа руки.

Почему всегда нужно демонстрировать свое тело? Вы выглядите потрясающе, и вам повезло, что вы так быстро восстановились после рождения ребенка, но не всем нам так везет. Мне нравится следить за вами, но я всегда вижу в ваших снимках с детьми такой посыл: «Посмотри на мое тело». Социальные сети навязывают, что вы должны выглядеть определенным образом, особенно после рождения ребенка,

— написала ей подписчица.

Вскоре после появления младшего сына на свет Хилария вернулась к тренировкам, которые показывала в своем блоге.

Во время беременности она тоже продолжала заниматься спортом и старалась вести активный образ жизни. Она говорила, что это может помочь ей в процессе родов, а также в восстановлении после них.

Прежде чем родить пятого ребенка, Хилария пережила два выкидыша. Однако, несмотря на потери, супруги говорили, что все равно будут пытаться завести ребенка. К их огромному счастью, сделать им это удалось. Помимо трехмесячного Эдуардо, Алек и Хилария воспитывают семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо и двухлетнего Ромео. У актера также есть 25-летняя дочь Айрленд от Ким Бейсингер.