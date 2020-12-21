Во Франции создали медальон от коронавируса

Французские ученые создали устройство, которое способно уничтожать до 93,5 процента коронавирусов в воздухе. Выглядит оно как медальон, и его тоже нужно носить на шее. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Компания, расположенная в департаменте Ивелин, изначально специализировалась на разработках против малярии. Ученые выяснили, что малярийные комары прилетают на молекулы запаха человека. Специалисты создали аппарат, под воздействием которого вокруг человека создавалось электрическое поле, молекулы падали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху и были дезориентированы в пространстве.

Именно эту разработку компания модернизировала для борьбы с коронавирусом. Они добавили в устройство озонатор и некий минерал, название которого держится в тайне.

Новинку уже одобрили в парижском институте Пастера. Там провели эксперимент, в ходе которого устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Уже через 10 минут оно уничтожило 94 процента вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, который возбуждает болезнь у людей, ученые уверены, что и с ним гаджет способен справиться.

Медальон обойдется в 79 евро. Его аккумулятора хватает на 20 часов работы без подзарядки. В настоящее время компания выпускает по 400 единиц устройств в день.