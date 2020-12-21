В России одобрили закон о блокировке YouTube, Facebook и Twitter

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник одобрил два резонансных законопроекта об ужесточении государственного регулирования интернета.Нижней палате российского парламента было рекомендовано принять во втором чтении законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые, по мнению чиновников, допускают дискриминацию в отношении российских СМИ.

Документ, внесенный группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым и прошедший первое чтение 9 декабря, вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Присваивать его смогут генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России.

Под действие документа попадают YouTube, Facebook и Twitter — именно они перечислены в пояснительной записке как «нарушители».

РКН может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Одновременно комитет одобрил поправки в закон «Об информации», ужесточающие регулирование соцсетей.

Согласно проекту, который был внесен в Думу еще в 2017 году и снова попал в разработку осенью 2020-го, владельцев соцсетей обяжут отслеживать и блокировать противоправную информацию.

Это, в частности, информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам госвласти; содержит призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, отслеживать и блокировать придется информацию, которая порочит граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

В случае выявления такой информации владелец соцсети обязан «незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней». Если он сам не может оценить информацию, то обязан ее заблокировать и в течение суток направить в Роскомнадзор, который передаст запрос «в уполномоченные государственные органы для принятия решений».

Оба законопроекта, как ожидается, будут приняты в кратчайшие сроки — до конца этого года.