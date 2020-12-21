В России обвал рубля

Рынок нефти начал предпоследнюю неделю 2020 года резким снижением котировок и потянул за собой курс рубля на Московской бирже.На новостях о том, что европейские страны вводят ограничения на авиасообщение из-за нового, еще более заразного штамма коронавируса, который стал доминирующим в Великобритании, а также был обнаружен в Италии и ЮАР, цены «черного золота» осыпались почти на 5% по обе стороны Атлантики.

Фьючерсы на сорт Brent в Лондоне к 12.52 мск падают на 4,6%, до 49,86 доллара за баррель. Контракты на WTI в Нью-Йорке теряют 4,8% и торгуются по 46,88 доллара за бочку.

Курс доллара в Москве с первых же сделок подскочил на 2,44 рубля, до 75,8 рубля, затем отступил к отметке 74,15 рубля и снова пополз вверх.

На 12.54 сделки с расчетом завтра заключают по 74,9825 рубля за доллар (+2,25%). Евро дорожает на 1,5 рубля, до 93,4550 рубля.

Фондовый рынок РФ падает на 2,1% по индексу МосБиржи и 4,05% по индексу РТС, следуя за фондовыми площадками Европы, тогда как цены гособлигаций проседают рекордно с конца октября — на 0,2% по индексу RGBI.

Из-за мутации коронавируса, которая сделала болезнь на 70% заразнее, Британия фактически ввела локдаун и отказалась от планов смягчить ограничения на Рождество из-за быстрого распространения нового штамма, который «захватил» Лондон и юг Англии.

Канада, а также ряд европейских стран, включая Германию, Италию и Нидерланды, приостановили авиасообщение с Британией, а Франция распространила запрет на грузовые перевозки, включая автомобильные, воздушные, морские и железнодорожные. Саудовская Аравия приняла решение полностью закрыть границы.

«Надежды на то, что после начала массовой вакцинации человечество быстро покончит с вирусом, начинают рассыпаться. Локдауны на январь по всему миру теперь практически гарантированы», — пессимистичен президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Новые ограничения и локдауны ударят по глобальному потреблению нефти и затормозят восстановление мировой экономики, говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Для рубля в этот взрывоопасный коктейль добавляются еще и геополитические риски, отмечают аналитики Cбербанк CIB: продолжает поступать информация о росте числа компаний и госучреждений США, подвергшихся хакерской атаке, которую в американских СМИ связывают с Россией.

По данным Reuters, команда Джо Байдена рассматривает возможные меры в отношении России, в том числе достаточно жесткие, за причастность к хакерской атаке. В то же время администрация Дональда Трампа так и не выдвинула официальных объявлений против России, а сам президент заявил, что масштаб атаки преувеличен и к ней могут быть причастны другие страны.