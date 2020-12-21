В РФ значительно усилился мор от коронавируса

За сутки в России выявили 29 350 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что стало историческим максимумом с начала пандемии.

За все время вирус выявили у 2 877 727 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки умерли 493 человека с ковидом (за все время — 51 351). За день выздоровели 19 705 человек (с начала пандемии — 2 295 362 человека).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России провели свыше 86,3 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 437 тысяч — за последние сутки.