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В ЕС разрешили применение вакцины от коронавируса

Вакцина американской компании Pfizer и немецкой BioNTech стала первым препаратом от коронавируса, одобренным к применению на территории Евросоюза.

Использование вакцины ратифицировало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Теперь необходимо получить официальное одобрение Европейкой комиссии.

Отмечается, что вакцинация может стартовать уже в конце декабря, страны ЕС планируют начать ее в один день — 27 декабря.

«Сегодня комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал обусловленное разрешение на использование на рынке первой вакцины от COVID для рынка ЕС», — сообщили в пресс-службе агентства.

По итогам клинических испытаний вакцина оказалась эффективна на 95%.

21 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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