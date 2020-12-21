В Британии рассказали, когда появился новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса мог появиться в Британии еще в сентябре, однако его активное распространение началось с середины ноября, сообщает Служба общественного здравоохранения страны.

По данным ведомства, ученые смогли отследить цепочки распространения вируса в обратном порядке и пришли к выводу, что до середины ноября случаи заражения мутировавшим штаммом были очень редкими. Впервые рост заболеваемости, вызванный более заразным вариантом вируса, обнаружили в конце ноября в графстве Кент, а затем в Лондоне и графстве Эссекс.

Напомним, из-за появления в Британии нового типа коронавируса многие страны закрывают авиасообщение с Соединенным Королевством. Новый штамм признан значительно более заразным, однако пока не подтверждено, что он вызывает более высокую смертность или более тяжелое течение заболевания. Также пока неизвестно, насколько эффективными против него будут недавно созданные вакцины.