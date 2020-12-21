Проводник в мир израильского бизнеса Турецкие корветы для ВМС Украины будет строить николаевский завод » В Бахчисарайском водохранилище осталось всего 2% воды В социальных сетях крымчане опубликовали фото критического состояния Бахчисарайского водохранилища. «По состоянию на декабрь 2020 года воды в нем осталось около 2% (общий объем — 6,9 млн. куб. м.). Из всех источников в Крыму, пожалуй, самое обмелевшее. Картина, без преувеличения, печальная», — пишет пользователь социальной сети на своей страничке в Facebook. Напомним, с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов оккупанты перешли к третьему, самому жесткому, этапу ограничений по подаче воды, снизив ее потребление до 100 тыс кубометров в сутки. Основной причиной таких жестких мер является засуха, а также обмеление крымских водохранилищ и питающих их рек. К дефициту воды привела и активная деятельность оккупационной военной группировки, работа захваченных промышленных предприятий, а также перенаселенность Крыма гражданами России.

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