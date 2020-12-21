В армии США будут служить «Стражи» галактики

Военнослужащих Космических сил США будут называть стражами (guardians). Об этом сообщил в Twitter вице-президент Майк Пенс. «Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами», — заявил Майкл Пенс.

В декабре 2018 года президент Трамп объявил о создании новых Космических сил, подчеркнув при этом, что космические войска предназначены для сдерживания агрессии на новейшем театре военных действий. Правда, судя по всему, новый вид вооруженных сил будет занят не высадкой орбитального десанта, а защитой американских спутников связи и наблюдения.

Название «Стражи» было выбрано из сотен предложений, которые Космические силы США рассматривали в течение года, говорится на сайте войск. Оно перекликается с девизом Космического командования ВВС «Стражи высоких рубежей», использовавшимся в 1983 году, и с названием художественного фильма Marvel «Стражи галактики».

Следует отметить, что организационный процесс, сопровождающий формирование Космических сил США, время от времени вызывает бурную реакцию пользователей соцсетей.

В январе 2019 года ВКС США представили свою новую форму. На фото, размещенном в Твиттере, был показан летний камуфляж для лесной местности, что вызвало бурю в соцсетях. Пользователи интересовались, в каком именно космическом лесу намерены прятаться бойцы ВКС. В ответ руководство Космических сил попыталось объяснить, что лишь «использует имеющуюся в армии и ВВС форму» и таким образом «экономит на разработке и пошиве новой». Кроме того, военные указывают на то, что бойцы космических сил на земле не должны особо отличаться от товарищей по оружию из других видов войск.

Но формой дело не ограничилось. В пятницу, 23 января, президент Трамп представил в своем Твиттере логотип Космических войск США. Эмблема представляет собой схематическое изображение космической ракеты на фоне земного шара, спутника и звезд. Римскими цифрами указан год образования войск — 2019-й. «После консультации с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил», — написал Трамп.

Пользователи соцсетей немедленно обнаружили сходство новой эмблемы с символом Объединенной федерации планет из культового сериала «Стартрек» (Звездный путь), вышедшего на экраны в 1966 году. Представитель ВКС США заявил в ответ на обвинения в плагиате, что центральный элемент эмблемы был впервые использован еще в 1942 году ВВС США и использовался в ранних космических подразделениях с 1961 года, Он также сообщил, что именно Трамп выбрал логотип из нескольких вариантов.

Олег Каль, НЭП