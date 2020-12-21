Учёные NASA готовят эксперимент, который спасет Землю от астероидов

Учёные из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что они приступили к испытаниям, конечной целью которых является спасение нашей планеты. Тут речь идёт про испытание системы в рамках проекта DART (Double Asteroid Redirection Test). Об этом рассказывает Информ-UA.





Космическое агентство США намерено уничтожить астероид, который направляется прямо к Земле, при помощи ракетного обстрела. Это, как считают учёные, поможет избежать полноценного конца света на нашей планете, поскольку заявлено, что астероид, приближающийся к нам, способен полностью уничтожить Землю. В NASA заявили, что к испытанию они перейдут в следующем году, запустив в работу (стадия тестирования) космический корабль DART. Он будет находится на борту ракеты SpaceX Falcon 9, причём запуск состоится с авиабазы, расположенной в Калифорнии (США).

DART приблизится к астероиду Дидимос (Didymos), ширина которого достигает 760 метров. Также он имеет собственный спутник, шириной в 160 метров. Скорость движения ракеты (самого выстрела) составит почти 24 тысячи километров в час и это произойдёт, когда электрическая силовая установка немного изменит свою орбиту. Данный астероид, отметим, совершенно безопасен для нашей планеты, но его избрали для опыта, поскольку к Земле приближается опасное небесное тело.

Ожидается, что столкновение произойдёт, когда астероид приблизится к Земле на расстояние в 10,9 миллиона километров. Для сравнения: Луна отдалена от нас на расстояние в 386 тысяч километров, а Солнце — 150 миллионов километров. В космическом агентстве говорят, что испытания перешли к последней фазе — компоненты и системы космического корабля уже прошли стадию интегрирования.

Джонатан Макдауэлл, астроном, говорит о том, что причина, по которой была избрана именно эта цель состоит в том, что её гораздо проще измерить, нежели, например, орбиту астероида вокруг Солнца, поскольку это займёт уйму времени. Сообщается, что система попросту сработает таким образом, что астероид изменит пусть своего движения. Поэтому необходимо ударить по самой траектории, поскольку в случае попадания, например, в одну из сторон небесного тела, с ним ничего не произойдёт и он продолжит двигаться в заданном темпе.

В 2019 году NASA заключило контракт с компанией Илона Маска (SpaceX). Стоимость сделки составила 67 миллионов долларов. Считается, что данная компания поможет учёным разработать систему, которая сумеет нивелировать столкновение астероида с планетой. SpaceX также подписала контракт с агентством на доставку грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Отметим, что ранее в NASA говорили о том, что к Земле летит настоящий астероид-убийца, и его необходимо сбить, иначе это закончится трагедией для нашей планеты, поскольку он сможет нанести серьёзный урон Земле. По предварительным данным, астероид приблизится к нам осенью 2022 года, и до тех пор в NASA должны испытать систему DART, способную сбить опасный бинарный астероид. Миссия призвана продемонстрировать способность NASA уничтожать любые космические камни, которые находятся на пути столкновения с Землей.