Турецкие корветы для ВМС Украины будет строить николаевский завод

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Государственный судостроительный завод «Океан», находящийся в Николаеве, подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турецкой Республики о совместном строительстве серии кораблей класса «корвет» для Военно-морских сил Украины.

Совместная деятельность будет вестись во исполнение рамочного военного договора, подписанного в октябре 2020 года во время встречи президентов Украины и Турции в Анкаре, а также контракта на строительство корветов, который был заключен 14 декабря в Киеве.

«С целью локализации корветной программы государственный оборонный концерн Турецкой Республики провел аудит технических возможностей судостроительных предприятий Украины, — отмечается в сообщении. — Судостроительный завод «Океан» был выбран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов».

Напомним, по данным «Думской», упомянутыми соглашениями предусмотрено строительство пяти корветов типа ADA. Первый будет заложен и полностью построен на турецких верфях. Его стоимость для Украины составляет примерно 8 миллиардов гривен, или около 265 миллионов евро. Подробности оснащения вооружением и радиоэлектронными системами пока не известны.

Остальные четыре корвета будут построены в нашей стране.

Другие СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что всего корветов будет четыре: два построят в Турции, два в Украине.

Корветы типа ADA — это класс противолодочных кораблей, построенных для ВМС Турецкой Республики в 2005 – 2019 годах. На сегодняшний день в строю четыре корвета — F511 «Хейбелиада», F512 «Боюкада», F513 «Бургазада», F514 «Киналиада».

Длина кораблей — 100 метров, ширина — 14,40, осадка — 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек.

Корветы оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk.

Корветы активно используются турками в ходе учений, один из них — F511 «Хейбелиада» — весной 2018 года несколько дней гостил в Одессе.