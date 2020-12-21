Том Круз встречается с молодой партнершей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл — кто она

На днях сразу несколько западных изданий сообщили о новом романе 58-летнего Тома Круза. Инсайдеры утверждают, что актер не на шутку увлекся коллегой по седьмой части фильма «Миссия невыполнима», 38-летней Хейли Этвелл. Поговаривают, что Том и Хейли поладили на съемочной площадке с самого первого дня, а через какое-то время по-настоящему сблизились.

Хейли Этвелл и Том Круз

Локдаун и все связанные с ним трудности еще больше их сблизили. В последнее время они стали практически неразлучны,

— рассказал источник из продюсерской компании в беседе с The Sun.

При этом другие инсайдеры утверждают, что слухи о романе Тома и Хейли сильно преувеличены. По информации источников, на слова которых ссылается People, Круз и Этвелл действительно общаются, но между ними нет никакой романтики.

Как бы там ни было, Хейли Этвелл — первая девушка, о которой в прессе всерьез заговорили в контексте отношений с Томом Крузом после его громкого развода с Кэти Холмс в 2012 году (от этого брака у актера осталась дочь Сури). По этому случаю SPLETNIK.RU решил собрать несколько интересных фактов о новой предполагаемой избраннице звезды кассовых боевиков.

Хейли Этвелл

1.Хейли Этвелл родилась в Лондоне и обучалась в римско-католической школе для девочек Сион-Мэннинг.

2.После окончания школы Хейли изучала ораторское искусство и училась в школе музыки и драмы Гилдхолл. Затем она поступила в Королевский колледж Лондона, где познавала азы философии.

3.У Хейли двойное гражданство — США и Великобритании.

4.Хейли впервые появилась на телеэкранах в 2005 году — это был рекламный ролик чипсов Pringles. В том же году Этвелл сыграла в своем первом фильме «Что бы ни значила любовь».

5.Хейли Этвелл получила широкую известность в 2011 году, когда сыграла агента Пегги Картер в фильме Marvel «Первый мститель». Позже актриса еще неоднократно возвращалась к этой роли в других фильмах, снятых по комиксам, а также в супергеройских сериалах «Агенты «Щ.И.Т.» и «Агент Картер».

6.Хейли Этвелл встречалась с моделью Эваном Джонсом. Они были вместе два года и расстались в 2015-м.

7.Хейли Этвелл не была замужем, у нее нет детей.

8.Рост актрисы — 169 сантиметров.