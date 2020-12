На что обратить внимание при выборе кофемашины Полковник ФСБ в отставке об отравлении Навального: Полное фиаско власти » The New York Times: власти Китая использовали сотни тысяч интернет-троллей, чтобы преуменьшать опасность коронавируса Китайские власти в начале 2020 года использовали интернет-троллей для преуменьшения опасности коронавируса и создания впечатления о том, что ситуация находится у них под контролем. Об этом говорится в совместном расследовании The New York Times и ProPublica, которые получили от хакеров более 3200 правительственных директив и 1800 служебных записок. Как следует из документов, Администрация киберпространства Китая — агентство, подчиняющееся напрямую ЦК Компартии страны — начало выпускать такие директивы еще в начале января, когда, по официальным данным, заболевали лишь несколько человек в день. Первоначально документы предписывали новостным веб-сайтам использовать только материалы, утвержденные и опубликованные правительством, а также отказаться от сравнений со вспышкой атипичной пневмонии 2002 года — вопреки тому, что уже тогда ВОЗ говорила о сходстве двух заболеваний. В начале февраля на встрече высшего китайского руководства с участием председателя КНР Си Цзиньпина Администрация киберпространства получила задание повлиять на мировое общественное мнение. Директивы стали более конкретными: во многих из них подчеркивалось, что нельзя продвигать любые негативные новости о вирусе, «чтобы не вызывать панику в обществе». В частности, в заголовках новостей и в комментариях требовалось избегать слов «неизлечимый» или «смертельный» по отношению к вирусу, а также не использовать слово «изоляция», говоря о карантинных мерах. Новостным агентствам и комментаторам предписывалось делать акцент на героических усилиях врачей, а также подчеркивать роль Компартии в борьбе с вирусом. Как отмечает The New York Times, с наибольшими трудностями китайские цензоры столкнулись после смерти врача Ли Вэньляна 6 февраля. Он еще в декабре публично предупреждал об опасности новой болезни. Волну недовольства в социальных сетях гасили с помощью запрета новостным сайтам отправлять пуш-уведомления о его смерти, а также путем постепенного удаления хэштегов с его именем из соцсетей. В это же время тысячи троллей выводили в топ обсуждений другие темы, а модераторы соцсетей усилили контроль за закрытыми группами в приложении WeChat. По оценкам исследователей, интернет-троллями в Китае работают сотни тысяч человек, большинство из них — госслужащие и партийные работники низшего звена, а также студенты и преподаватели университетов. Для удобства их работы власти заключают контракты с крупными разработчиками программного обеспечения в рамках госзакупок — разработчики создают приложения с удобным интерфейсом, чтобы тролли могли быстро добавлять лайки и комментарии к нужным постам, а их менеджеры — ставить им задачи, отслеживать их выполнение и оплату. Одна из директив, выпущенных для троллей города Гуанчжоу, показывает, что за оригинальный пост свыше 400 символов тролли могут получать до 25 долларов, еще 40 центов — за пометку негативного комментария. Репост нужной записи оценивается в 1 цент.

