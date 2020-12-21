Россия массово перебрасывает в ЦАР военных — часть российских наемников окружена и разбита

Россия массово перебрасывает в ЦАР военных, где фактически произошел военный переворот. Кремлевские наемники из ЧВК «Вагнер», а тажке правительственные войска окружены в столице и частично разбиты. По последним данным, столица Центрально-Африканской Республики находится в фактической блокаде повстанцами.

Как заявил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казагуи, сейчас идет переброска российских десантников в столицу авиацией передает AFP.

«Россия направила несколько сотен солдат и тяжелое вооружение» в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, заявил он.

Напряженность в ЦАР возросла после того, как кандидатура бывшего президента Франсуа Бозизе на президентских выборах была отклонена верховным судом страны. Общенациональные выборы должны состояться на этой неделе.

На прошлой неделе власти ЦАР обвинили Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. По данным правительства, повстанческие силы, лояльные Бозизе, выдвинулись в сторону столицы Банги.

По данным BBC, повстанческие группировки захватили несколько городов недалеко от столицы ЦАР, вступив в столкновения с правительственными войсками. 18 декабря в ЦАР был направлен миротворческий контингент ООН.