Российских наемников «Вагнера» полностью разгромили в ЦАР

Три повстанческие группы в Центрально-африканской республике, сформировавшие антиправительственную коалицию, подняли мятеж и захватили административный центр префектуры Лобай, город Мбайки.Как сообщает Сorbeau News , боевики, которые стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента страны Фостен-Арканжу Туадере, разгромили отряды ВС ЦАР, которых поддерживают наемники из российской ЧВК «Вагнера».

В результате под контролем повстанцев оказался центр находящегося к югу и западу от столицы ЦАР региона, который считался наиболее безопасным в стране.

Как сообщает AFP, для сдерживания восстания Россия перебросила в республику несколько сотен солдат и тяжелое вооружение в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги сообщил, что Руанда также направила несколько сотен бойцов, они уже находятся на позициях и вступили в бой.

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. Вечером в пятницу три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой мисси ООН в ЦАР Владимир Монтейро в воскресенье заявил, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях. «Фигаро» подчеркивает, что ЕС, Франция, США, Россия и Всемирный банк в совместном коммюнике призвали мятежников и бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе сложить оружие.