Ролик о разговоре Навального с его возможным отравителем из ФСБ набрал 3,7 миллиона просмотров за три часа

Видеоролик политика Алексея Навального «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался» набрал на ютьюбе 3,7 миллиона просмотров за три часа с момента публикации. Таковы данные внутренней статистики, которую приводит пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Внешний счетчик просмотров ютьюба к 18:50 мск 21 декабря показывал 1,4 миллиона просмотров.

Сервис проверяет, не происходит ли накрутка показателей видео, на это требуется некоторое время, поэтому внешние цифры могут существенно отличаться от статистики, которую видит владелец ютьюб-канала.

В ролике, который Навальный опубликовал 21 декабря, политик рассказал, что перед публикацией расследования о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым. По словам Навального, Кудрявцев фактически подтвердил, что политика намеревались убить.