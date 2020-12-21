Рианна сказала, что на Новый год будет объедаться

Девятикратная обладательница премии «Грэмми», 32-летняя Рианна, дала большое интервью изданию Closer и рассказала о своем питании (спойлер: она обожает макароны с сыром, пироги и ромовый пунш).

Певица призналась, что на рождественских каникулах не собирается ограничивать себя в еде.

Если я захочу чизбургер, я его обязательно съем. Я также буду заниматься спортом три или четыре раза в неделю — для меня важно чувствовать себя здоровой. Чувствовать себя комфортно в своем теле — это целый путь. Все мы должны научиться любви к себе. Если мы действительно задумаемся об этом, то перестанем искать недостатки в своем теле и научимся любить себя: так мы в итоге сможем принять свои недостатки,

— призналась звезда.

Рианна (настоящее имя певицы Робин Фенти) сейчас пишет кулинарную книгу, полную рецептов с ее родного острова Барбадос, где она проводит Рождество. Очень важно быть с друзьями и семьей, я чувствую себя так спокойно, когда я там. Это самое красивое место с невероятными пляжами, едой и людьми. Это своего рода клише, но есть что-то, что мне нравится в украшении елки. Это одна из приятных традиций, — добавила основательница Savage X Fenty.

Что касается новогодних обещаний самой себе, Рианна сказала, что хочет «вывести свою музыку и свои бренды на новый уровень» в наступающем 2021-м. Недавно знаменитость выпустила новую линию по уходу за кожей Skin Fenty. В скором времени она будет доступна в таких магазинах, как Sephora, Boots UK и Harvey Nichols. Хорошая новость и для российских поклонников — средства можно будет найти в сети Sephora.

Рианна и рэпер A$AP Rocky

Новую коллекцию рекламирует бойфренд Рианны, рэпер A$AP Rocky. 30 ноября инсайдер People подтвердил, что певица находится в отношениях с 32-летним исполнителем. До этого Рианна встречалась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, они расстались в январе.