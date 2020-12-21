Проводник в мир израильского бизнеса

Немало бизнесменов и состоятельных людей в последнее время в силу тех или иных причин переехали в Израиль или пытаются «жить на два дома»; немало и тех, кого привлекают возможности, которые открывает израильская экономика, и в особенности инвестиции в «хайтек». Однако многие из них вскоре осознают, что вести дела в новой, незнакомой стране, значительно отличающейся в плане законов, обычаев, стиля делового общения и т. п. (не говоря уже о языковом барьере), довольно непросто.

Некоторые предпочитают набивать все шишки самостоятельно; другие же справедливо полагают, что куда разумнее воспользоваться помощью старожилов — тех, кто может существенно ускорить процесс адаптации и помочь избежать многочисленных «подводных камней». Сотрудники SmartGen, израильской компании, профессионально специализирующейся на оказании помощи новым резидентам страны и русскоязычным бизнесменам, заинтересованным в инвестициях в Израиль, как никто другой понимают потребности таких людей и проблемы, с которыми они сталкиваются.

На основании своего многолетнего опыта компания разработала уникальный для Израиля комплекс услуг «семейного офиса» (Family Office), призванный облегчить жизнь как новым резидентам страны, так и русскоязычным частным и корпоративным инвесторам, и сэкономить им время, деньги, а главное — нервы. В своей работе SmartGen опирается на доскональное знание особенностей и нюансов израильской финансовой и банковской системы, налогового и экономического законодательства и бюрократии, а также прекрасное понимание специфики местного менталитета. По сути, ее сотрудники являются своего рода «горными проводниками», помогающими клиентам быстро и безопасно достичь нужных им вершин и целей.

Уникальность услуги «семейного офиса» заключается прежде всего в ее комплексности. Сотрудники SmartGen полностью берут на себя координацию взаимодействий клиента с провайдерами юридических, медицинских, страховых, логистических и других услуг, налоговое планирование (с учетом преимуществ израильского налогового резидентства), урегулирование взаимоотношений клиента с налоговыми и прочими государственными органами Израиля, а также координацию работы с израильскими и европейскими банками (перевод денег, прохождение комплаенса, взятие ипотеки и т. п.).

Релокация в другую страну всегда сопряжена с «квартирным вопросом». SmartGen может помочь и в этом: компания сопровождает клиентов в процессе подбора и приобретения жилой и коммерческой недвижимости в Израиле, а также предлагает услуги по эффективному управлению приобретенной недвижимостью. Будучи избавлен от необходимости отвлекаться на докучливые бытовые проблемы, клиент может сосредоточиться на важных стратегических вопросах – или просто наслаждаться жизнью в Израиле.



Многие состоятельные русскоязычные семьи и бизнесмены хотели бы инвестировать в быстро растущую израильскую экономику, в особенности в пользующиеся заслуженной репутацией израильские «стартапы». К сожалению, далеко не всегда находятся грамотные специалисты, способные решить весь комплекс сопряженных с этих банковских, налоговых и прочих проблем. Еще одним традиционным препятствием является отсутствие необходимых связей в израильском деловом мире. Зачастую иностранные инвесторы вкладывают свои деньги в компании, в которые не инвестируют местные успешные фонды, не обнаружившие в этих компаниях достаточного потенциала. Компания SmartGen намерена решить эту проблему.

Специально для своих клиентов компания SmartGen создала два новых перспективных инвестиционных фонда. Целью первого из них, основанного совместно с международной банковско-финансовой группой Edmond De Rothschild, является долгосрочный рост капитала инвесторов посредством вкладов в акции ведущих публичных израильских компаний. SmartGen входит в инвестиционный комитет

фонда, зарегистрированного на израильской бирже. Отметим, что сотрудничество с инвестиционным домом Ротшильдов является не только привилегией, но и бесспорным «знаком качества» и признанием высочайшего профессионального уровня SmartGen.

Однако наиболее многообещающей отраслью израильской экономики является, бесспорно, «хайтек». Израиль недаром именуют «нацией стартапов» (start—up nation): по данным исследовательского центра IVC, за период с 2010 по 2019 год в этой стране было основано 10 866 компаний в сфере высоких технологий, которые привлекли более 39 миллиардов долларов (из них 8,3 миллиарда в 2019 году – на 31% больше, чем в предыдущем). При этом с каждым годом растет как количество успешных «экзитов», так и их стоимость; общая же их сумма за последнее десятилетие составила 113,3 миллиардов долларов! Даже пандемия коронавируса не смогла помешать израильскому «хайтеку» добиться значительных успехов: так, согласно недавнему отчету IVC, в первом полугодии 2020 года местные стартапы получили 5.25 миллиарда долларов в рамках 312 сделок. Эта сумма на 14% превышает аналогичный показатель второго полугодия 2019 года, по праву считающегося рекордным за последнее десятилетие.

Именно на израильский «хайтек» ориентируется другой многообещающий проект SmartGen — уникальный фонд Smart Generation Fund of Top Israeli Funds (SFG), основанный на стратегии эффективной диверсификации инвестиций. «Фонд фондов» призван обеспечить инвесторам доступ к 7-12 топовым венчурным фондам Израиля — а следовательно, к десяткам наиболее перспективных стартапов. По данным McKinsey Global Private Markets Review (2020), подобные фонды обеспечивают своим инвесторам двузначную доходность, доходящую до 20% годовых. Загвоздка заключается в том, что попасть в них «со стороны» не так-то просто: это весьма престижный и довольно закрытый клуб, для вступления в который требуется не только солидный «входной билет» в размере нескольких миллионов долларов, но и хорошие связи, а также определенный «репутационный капитал». В данном случае SmartGen выступает связующим звеном между русскоязычными частными и корпоративными инвесторами и израильскими венчурными фондами. Вместе с тем отметим, что компания не только управляет деньгами своих клиентов, но и всегда инвестирует собственные средства в те же проекты, что и они, таким образом на деле доказывая серьезность и основательность своих рекомендаций. Не станет исключением и SGF: основатели SmartGen инвестируют в него как минимум 3% от общего объема привлеченных в фонд денег.

SmartGen – это частная инвестиционно-консалтинговая компания, управляющая инвестициями и активами своих клиентов и партнеров в Израиле. Генеральным директором компании является Марк Ойгман — специалист в области международных финансов, в прошлом — старший вице-президент по развитию международной стратегической программы крупнейшего израильского банка «Хапоалим», глава представительства этого банка в России и управляющий директор в швейцарском банке Safra.

Для получения дополнительной информации о компании SmartGen и созданном ей фонде www.sgfisrael.com обращайтесь по адресу smartgen@smartgenisrael.com. Интересуетесь израильской экономикой и венчурной экосистемой Израиля? Подписывайтесь на Telegram-канал https://t.me/s/smartgen_israel.







