В ЕС разрешили применение вакцины от коронавируса Том Круз встречается с молодой партнершей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл — кто она » Помятый дедушка — певец Валерий Леонтьев стал ужасен Пользователи Сети не узнали народного артиста Валерия Леонтьева вне сцены. Новое фото легенды отечественной эстрады появилось в Instagram журналиста и писателя Михаила Зыгаря. На днях он презентовал свою новую книгу «Все свободны». На презентации побывал и Валерий Леонтьев. Подписчики Зыгаря не сразу узнали народного артиста вне сценического образа. На презентацию Леонтьев пришел в бейсболке, камуфляжных штанах, серой футболке и черной дутой куртке. «Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», — написал один из поклонников. «Да…не только у меня был тяжёлый год», — согласился другой. Несколько человек перепутали Леонтьева с общественным деятелем Ириной Хакамадой. «Смотрел минут 5 и решал ребус Хакамада это или Леонтьев», «Долго не могла понять Хакамада или Леонтьев», «Это Хакамада или Леонтьев?», «Хакамада?» — написали в комментариях. Как писал «Рамблер», ранее на одном из фото поклонники перепутали Валерия Леонтьева с Надеждой Бабкиной и предположили, что «они у одного хирурга обшиваются».

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