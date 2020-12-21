Полковник ФСБ в отставке об отравлении Навального: Полное фиаско власти

Новые публикации СМИ о причастности спецслужб России к отравлению Алексея Навального свидетельствуют о полном провале власти, считает полковник ФСБ в отставке, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. Как он рассказал корреспонденту «Росбалта», теперь нет никаких сомнений в случившемся, доказан факт покушения и распределения ролей.

«Теперь мы знаем, как наносился яд, это главный вопрос, который не был выяснен до сих пор. Полное фиаско власти, ее полное разоблачение. Если бы у них была хоть капля совести и порядочности, они должны были бы все уйти, подать в отставку и просить у народа прощения. Но этого не будет. Это люди без принципов, без правил и даже без понятий», — добавил экс-депутат.

По его мнению, теперь отсутствуют какие-либо сдерживающие факторы, поэтому оппозиционеру пока не стоит возвращаться в Россию.

«Я бы советовал Навальному не торопиться и не доставлять удовольствие власти видеть его в тюрьме или, не дай бог, в инвалидной коляске или еще хуже», — подытожил Гудков.

Ранее предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев признался в покушении на Алексея Навального, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на расшифрованный разговор оппозиционера, представившегося помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. «Оперативник» рассказал, что жизнь политику спасли действия пилотов и действия врачей скорой помощи, а сам яд был нанесен на трусы.

Ранее вышло совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Журналисты заявили, что в отравлении Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы.

На пресс-конференции президент Владимир Путин назвал публикации заказом американских спецслужб.