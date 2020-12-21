«  
  »

Нетаньяху вакцинировался на глазах у всего Израиля

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху показал соотечественникам, что массовая вакцинация — «это не страшно», публично привившись от коронавируса.

Укол 71-летнему политику сделали вакциной, которую американская компания Pfizer разработала вместе с немецкой BioNTech. Глава правительства заявил о «большом дне» для еврейского государства, так как вакцинированием распространению коронавируса будет положен конец, пишет The Jerusalem Post.

Пример «антипрививочникам» показал и глава Минздравоохранения Юлий Эдельштейн.

На 20 декабря на вакцинацию записался президент страны Реувен Ривлин.

21 декабря, 2020 | Category: Видео, Израиль, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  