Нетаньяху вакцинировался на глазах у всего Израиля

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху показал соотечественникам, что массовая вакцинация — «это не страшно», публично привившись от коронавируса.
Укол 71-летнему политику сделали вакциной, которую американская компания Pfizer разработала вместе с немецкой BioNTech. Глава правительства заявил о «большом дне» для еврейского государства, так как вакцинированием распространению коронавируса будет положен конец, пишет The Jerusalem Post.
Пример «антипрививочникам» показал и глава Минздравоохранения Юлий Эдельштейн.
На 20 декабря на вакцинацию записался президент страны Реувен Ривлин.
Leave a Reply