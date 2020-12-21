Ролик о разговоре Навального с его возможным отравителем из ФСБ набрал 3,7 миллиона просмотров за три часа В ЕС разрешили применение вакцины от коронавируса » Нетаньяху вакцинировался на глазах у всего Израиля Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху показал соотечественникам, что массовая вакцинация — «это не страшно», публично привившись от коронавируса. Укол 71-летнему политику сделали вакциной, которую американская компания Pfizer разработала вместе с немецкой BioNTech. Глава правительства заявил о «большом дне» для еврейского государства, так как вакцинированием распространению коронавируса будет положен конец, пишет The Jerusalem Post. Пример «антипрививочникам» показал и глава Минздравоохранения Юлий Эдельштейн. На 20 декабря на вакцинацию записался президент страны Реувен Ривлин.

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