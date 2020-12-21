Назван самый популярный цвет для машины в 2020 году

Компания Axalta, занимающаяся окрашиваниями в сфере промышленности, составила рейтинг самых востребованных цветов автомобилей в 2020 году. Об этом сообщает портал Autoblog.

Десятый раз подряд первую позицию занял белый цвет. По статистике, в среднем каждая третья машина выпускается в этом цвете. Таким образом, белый на 38 процентов опережает другие оттенки. Второе место в списке занял черный цвет, за ним последовали серый и серебристый.

Согласно опросу, проведенному в США в октябре, американцы чаще экспериментируют с расцветками личного транспорта по сравнению с другими национальностями: для них самыми популярными являются красная и синяя. В Европе, Японии и Южной Корее автомобилисты предпочитают голубые оттенки. В свою очередь Индия считается единственной страной, где на дорогах часто встречаются коричневые и бежевые машины.