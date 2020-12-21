Назван природный «убийца» коронавируса — его можно добавить в чай

Корень солодки глицирризиновой кислоты обладает способностью подавлять коронавирус, выяснили немецкие ученые.

В университетской клиники Эссена провели исследование с экстрактом корня солодки в концентрации 8 мг/мл, который в течение часа при температуре 37 градусов инкубировали в ста 50%-х инфекционных дозах коронавируса, а затем на конфлюэнтных клетках Vero E6.

Нейтрализующий эффект растения проявлялся при концентрации 0,5-1 мг/мл, при этом в обычном чае его концентрация значительно выше.

Отмечается, что глицирризиновая кислота также способна бороться с вирусами благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.