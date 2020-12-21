На что обратить внимание при выборе кофемашины

Кофеварка может стать полезной техникой на кухне или в офисе. Ведь она готовит кофе, который по вкусу и качеству не уступает напитку от бариста. Поэтому, кофемашина домой или в офис понадобится каждому любителю взбодриться чашечкой американо, эспрессо или даже капуччино.

Предпочитаемый кофе

Кофемашины работают с зерновым или молотым кофе. Цельный напиток получается ароматным и крепким. Молотый кофе готовится быстрее. Машины, которые готовят напитки из цельных зерен, имеют встроенную кофемолку.

Аппараты, работающие с молотым кофе могут готовить напитки, которые не уступают по качеству зерновым. В них должны быть функции для изменения конфигурации приготовления: регулировка густоты пены, крепости напитка, жесткости воды, и тому подобное. Приобретается такая кофемашина в рассрочку чаще всего. Из-за дополнительного функционала, который влияет на качество напитка, стоимость, конечно, становится выше. Но оно того стоит.

Для любителей молочных напитков

Некоторые модели имеют встроенный капучинатор. Он представляет из себя трубку с помпой, которая устанавливается в резервуар с молоком (или в пакет с молоком). Таким образом жидкость взбивается с помощью контакта с паром, и добавляется в напиток густой и пышной пеной. С помощью капучинатора можно приготовить:

Капучино.

Латте.

Раф.

Флэт-уайт и многое другое.

Если вы предпочитаете нежные молочные кофейные напитки, то лучше выбирать кофемашины с капучинатором. Каждый день вы сможете готовить себе кофе как в ресторане.

Давление, использующееся при приготовлении напитка

Современные модели работают с давлением от 15 до 19 бар. Этот диапазон может меняться. От того, насколько высокое будет применяться давление помпы, зависит крепость напитка. Поэтому, если вы любите бодрящий и насыщенный эспрессо или американо, то присматривайтесь к моделям с большим значением.

Материал корпуса

Кофемашины изготавливаются из разных материалов. Они отличаются не только внешним видом. Например, пластиковые кофемашины дешевле аналогичных. Металл является более прочным материалом, машина прекрасно впишется в любой интерьер. А нержавеющая сталь позволяет кофемашине работать долгие годы. Такие аппараты имеют качественную и надежную конструкцию.

Как видите, выбор кофемашин поражает. Они отличаются принципом работы, дополнительными функциями и внешним видом. Оцените свои предпочтения и предпочтения своих домочадцев прежде чем делать выбор.