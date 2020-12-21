Меган Маркл и принц Гарри будут бороться с мировым голодом

Список организаций — партнеров Archewell, компании Меган Маркл и принца Гарри, расширяется. Теперь герцог и герцогиня Сассекские сотрудничают с шеф-поваром Хосе Андресом и его некоммерческой организацией World Central Kitchen.

World Central Kitchen помогает снабжать продовольствием сообщества, пострадавшие от стихийных бедствий, и в рамках этого нового партнерства Archewell построит четыре центра помощи. Они будут расположены в регионах, которые особенно сильно пострадали от голода и проблем продовольственной системы. Центры будут задействованы в качестве обслуживающих кухонь, а также могут использоваться как центры распределения продуктов питания, школы, клиники или безопасные пространства, где люди могут укрыться во время стихийных бедствий.

Меган Маркл и принц Гарри на благотворительной кухне в 2019 году

Первый такой центр общественной помощи уже строится в Доминике, которая была разрушена ураганами «Ирма» и «Мария» в 2017 году, есть планы построить второй центр в Пуэрто-Рико, где шеф-повар Хосе Андрес развернул широкомасштабные меры по обеспечению продовольственной безопасности после урагана «Мария». В ближайшее время будет объявлено о местонахождении третьего и четвертого центров.

Здоровье нашего общества зависит от нашей способности проявить гуманность. Когда мы думаем о шеф-поваре Андресе и его невероятной команде в World Central Kitchen, мы понимаем, что даже в этом невообразимо трудном году есть так много замечательных людей, которые готовы помогать ближним и неустанно работают над этим. World Central Kitchen вдохновляет нас состраданием в действии,

— заявили Меган и Гарри.

Мы полны энергии, чтобы продолжить эту жизненно важную работу, и мы гордимся тем, что теперь будем действовать рука об руку с Archewell Foundation и герцогом и герцогиней Сассекскими. Я хорошо знаю их обоих и считаю, что их ценности напрямую связаны с тем, что мы отстаиваем в World Central Kitchen,

— добавил Хосе Андрес.

Напомним, что не так давно Меган и Гарри также заключили контракты с Netflix и Spotify. Последняя сделка вызвала волну негодования среди музыкантов, которые посчитали несправедливым, что герцогу и герцогине Сассекским предложили многомиллионный контракт, а другим артистам платформа выплачивает лишь небольшие гонорары.