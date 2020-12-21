Меган Фокс и Колсон Бэйкер скоро поженятся

34-летняя актриса Меган Фокс и 30-летний певец Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, встречаются всего несколько месяцев, но, по словам инсайдеров, свадьба пары уже не за горами.

Колсон абсолютно точно видит свой брак с Меган в будущем. Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся,

— сказал источник.

При этом, по его словам, сама актриса пока не думает ни о помолвке, ни о замужестве. Сейчас звезда «Трансформеров» находится в процессе развода со своим бывшим мужем Брайаном Остином Грином, и для экс-супругов он будет непростым: актер добивается совместной опеки над их с Меган тремя сыновьями.

Инсайдер добавляет, что Меган относится к такому типу людей, которые любят держать своих партнеров в напряжении.

В один день она может быть страстной, а в другой — холодной. Колсон не возражает против таких колебаний. Отношения Меган и Колсона более здоровые, чем ее отношения с Брайаном, особенно в последний год их совместной жизни,

— отметил он.

Он также добавил, что Меган и Колсон прекрасно понимают друг друга из-за их сильной взаимосвязи, а также потому, что они оба родители (у Бэйкера есть 12-летняя дочь Кейси от предыдущих отношений. — Прим. ред.).

Они оба понимают это, и им легко сопереживать друг другу, связано ли это с родительством, их карьерой или чем-то другим. Колсон чувствовал, что идет по плохому пути, пока не встретил Меган. Она действительно помогла ему увидеть вещи в новом свете,

— рассказал инсайдер.

Недавно певец признался, что актриса помогла ему побороть наркозависимость.

Несмотря на непростые отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина, ее бывший супруг хорошо относится к рэперу.

Брайан и Machine Gun Kely уважительно относятся друг к другу, у них зрелые отношения,

— заключил источник.