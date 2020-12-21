Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон

В разработке находится биографический мини-сериал стриминга Hulu под названием «Пэм и Томми», который расскажет о страстных отношениях между Памелой Андерсон и барабанщиком Томми Ли.

Режиссером восьмисерийного проекта выступит Крэйг Гиллеспи, известный по работе над байопиком «Я, Тоня». Памелу Андерсон сыграет Лили Джеймс, а ее супруга-музыканта — Себастьян Стэн, снимавшийся у Гиллеспи в байопике о скандальной фигуристке Тоне Хардинг и аналогично игравший мужа героини, отношения с которым были весьма бурными.

Также известно, что небольшую роль исполнит Сет Роген, а именно роль парня, который выкрал и обнародовал интимную видеозапись звездных супругов, спровоцировав тем самым публичный скандал.

Съемки сериала запланированы на весну 2021 года.