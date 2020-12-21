Lego выпустил рояль, на котором можно играть

В продаже появится первый в истории Lego музыкальный конструктор, который после сборки позволит использовать готовый объект в качестве музыкального инструмента — таким набором станет новый Lego Ideas Grand Piano, позволяющий собрать миниатюрный рояль.



Набор состоит из 3662 элементов, составляющих в собранном виде рояль размером 22,5×30,5×35,5 см. Конструктор включает в себя съёмную клавиатуру с 25 клавишами, верхнюю крышку, которую можно, подперев, поднять, отдельные для каждой клавиши молоточки, подставку для ног и педали, а также миниатюрный стул.

Помимо самого конструктора в набор Lego Ideas Grand Piano входит фирменное приложение для смартфонов Lego Powered Up, которое позволяет с помощью экрана гаджета играть на «рояле». Владельцам концерта доступны 10 предустановленных композиций, которые можно «сыграть» либо вручную, либо в автоматическом режиме — клавиши будут нажиматься без участия человека.

Grand Piano стал третьим набором в гамме Lego Ideas после конструктора Pirated of Barracuda Bay с пиратским кораблём, ставшим ремейком игрушки 1989 года, и после набора Friends Central Perk, который воплощает одноименное кафе из сериала «Друзья» вместе с его главными героями.