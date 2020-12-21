Коронавирус-мутант «захватывает» новые страны

Новый штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Этот же тип инфекции ранее нашли в Великобритании, уточняет ВВС. Штамм SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем известные ранее. «Мутация привела к большей заразности», — признали в ВОЗ.

В то же время там отметили, что вирус не стал смертоноснее. Пока нет доказательств, что новый штамм иначе реагирует на имеющиеся вакцины.

В Евросоюзе уже начались консультации — эксперты приступили к изучению возможного распространения нового типа инфекции.

Ранее в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что заразность этого штамма примерно на 70% выше ранее известных вариантов коронавируса.

Накануне SARS-CoV-2 нашли в Африке. Как сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе, открытие сделали южноафриканские ученые. «Наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2», — отметил министр, однако добавил, что находка ученых не вызывает обеспокоенность, причин для паники нет.

По последним данным, в мире уже более 76,7 млн зараженных коронавирусом, умерли свыше 1,6 млн человек.