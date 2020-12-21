Конгресс США согласовал план поддержки экономики на $900 млрд

Американским конгрессменам после месяцев мучительных переговоров удалось найти компромисс по новому плану поддержки экономики.Программа вливаний на 900 млрд долларов согласована обеими партиями конгресса и будет утверждена на голосовании в ближайшее время, сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.

«Наконец мы достигли межпартийного прорыва», необходимого, чтобы законопроект прошел голосование в палате представителей и сенате, сообщил Макконнел, добавив, что текст документа в настоящий момент прорабатывается.

Голосование в палате представителей, где большинство держат демократы, как ожидается, может состояться уже в понедельник.

Пакет стимулов, второй по величине в американской истории и уступающий лишь весенним вливаниям на 2,3 трлн долларов, включает прямые выплаты американцам на сумму 600 долларов, расширение программ помощи безработным, в том числе увеличение пособий на 300 долларов в неделю, рассказали Reuters источники, знакомые с планом.

В ходе первой волны пандемии и локдаунов более 20 млн американцев потеряли работу, и лишь половина из них нашли новое место к зиме.

План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, cотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США на прошлой неделе, говорят источники Reuters.