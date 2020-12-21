Киллер ФСБ признался Навальному, что планировал его убить

Политик Алексей Навальный заявил, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым — и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить. Об этом Навальный рассказал в своем видеоролике «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался».

Алексей Навальный

Как рассказал Навальный, звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования. По его словам, с помощью «простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры», он скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки. «Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача», — рассказал Навальный: с Константином Кудрявцевым политику, по его словам, удалось поговорить около 45 минут.

В разговоре, полную расшифровку и аудиозапись которого опубликовало издание The Insider, Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева — по легенде, он хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству. В частности, он спросил, почему операция не завершилась смертью Навального.

Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств — он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.

Предполагаемый Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции — Василия Калашникова. Как пишет The Insider, Калашников является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Данные биллинга показали, что после того как Навальный впал в кому, ему звонил Станислав Макшаков, которого авторы расследования об отравлении называли руководителем группы.