Gold Rush: бонусные игры и все особенности структуры

Тематика золотоискателей чрезвычайно популярна среди производителей игровой продукции, а поэтому компания Playson не стала исключением и разработала свой автомат с этой сюжетной линией. Производитель выпустил игровой автомат, где пользователь сможет почувствовать себя в роли настоящего золотоискателя, и откопать несколько ценных призов. Gold Rush — настоящий подарок для любителей азарта, готовых отправиться на приключение в любую точку планеты. На сайте Sloto есть не только подробное описание игрового автомата, но и возможность сыграть в него бесплатно.

Gold Rush: чем представлена структура слота

В Gold rush играть получится только после того, как настроены основные игровые показатели. Структура игрового автомата включает 5 барабанов и 9 игровых линий. У посетителя не возникнет проблем с обозначением количества игровых линий, потому что они меняются по личному усмотрению геймера. В Gold Rush можно регулировать размер ставки, и переходить на максимальные значения при помощи одной кнопки. В Gold Rush есть обязательный информационный раздел со всеми тонкостями игры. Также у геймера есть возможность выбирать игровой режим: автоматический или стандартный.

Gold Rush: что делать с дополнительными функциями

Выполняя вращения, пользователю следует рассчитывать на составление выигрышных комбинаций, а также на открытие бонусных раундов. В Gold Rush одна из бонусных игр представлена в виде увлекательного занятия: взрывать шахту, чтобы пробовать к заветному призу. Только вот особенностью игры является то, что активировать ее достаточно тяжело, ведь в ходе обычных вращений игроку необходимо собрать 10 взрывчаток. Только такое количество позволит добраться к призовому туру. В игровом автомате есть тур на удвоение. Он открывается по желанию пользователя только после того, как он сможет составить любую победную комбинацию. Открыв риск-игру, пользователь окажется в золотой шахте, где ему придется выбирать подземные лифты. В Gold Rush дается только одна попытка, чтобы верно обозначить ту шахту, которая ведет к заветному золоту. В случае ошибки пользователь вернется в стандартную игру без актуального выигрыша. Верный ответ позволит забрать удвоенные игровые выплаты. В Gold Rush есть вайлд, и его задача — достраивать неполные выигрышные комбинации. На игровом поле он появляется достаточно часто, поэтому выигрыш будет максимальным.