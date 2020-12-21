Еще три страны закрылись от Британии из-за нового штамма коронавируса

Финляндия, Латвия и Марокко прекратили пассажирское сообщение с Великобританией из-за нового, более заразного штамма коронавируса.

Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии заявило о прекращении авиасообщения на две недели в соответствии с рекомендациями института здравоохранения страны.

Правительство Латвии приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с Британией, срок действия ограничений не называется. При этом глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил журналистам, что аналогичные решения вечером в воскресенье приняли правительства Литвы и Эстонии.

Правительство Марокко также заявило о приостановке авиасообщения с ночи 20 декабря, не назвав предполагаемых сроков окончания ограничения.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса, которая является более заразной и быстрее распространяется. В связи с этим различные страны принимают новые меры предосторожности.